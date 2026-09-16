बंगाल: पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुभेंदु अधिकारी ने की 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से महीने भर चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की घोषणा की।

शुभेंदु ने कहा कि यह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य के लोगों से 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अपने घरों, संस्थानों और मंदिरों में दीए जलाने की भी अपील की।

शुभेंदु ने कहा कि मोदी जी की जनसेवा की गौरवशाली यात्रा को यादगार बनाने के लिए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक करीब महीने भर का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा। इसके तहत राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगलवार को 17 सितंबर से देशभर में महीने भर चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की घोषणा की थी।

इस अभियान के तहत रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संपर्क और नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इससे पहले इस अभियान की तैयारियों को लेकर पिछले सप्ताह 10 सितंबर को राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में मंत्रियों, विधायकों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अभियान के तहत पीएम के जन्मदिन पर 17 सितंबर की शाम पूरे राज्य में 70 लाख से अधिक ‘आशीर्वाद के दीए’ जलाए जाएंगे। एक तरह से उस दिन बंगाल में दीपावली जैसा नजारा दिखेगा।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जलेंगे 25-25 हजार दीए राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों तथा सरकारी अनुदान प्राप्त परिवारों के सदस्यों को जोड़ने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में राज्य के 80 हजार से अधिक विद्यालय सीधे तौर पर शामिल होंगे।