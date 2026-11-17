जागरण संवाददाता, कोलकाता । दमदम के जेसोर रोड स्थित सेंट स्टीफंस स्कूल में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आठवीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल की चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी।

हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागेरबाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल छात्र की पहचान तानिस दास के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच चौथे पीरियड के बाद छात्र ने अचानक स्कूल की चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।

साथी छात्रों ने तत्काल इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को दी। इसके बाद घायल छात्र को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही दमदम थाने की पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। छात्र ने आखिर किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। वह किसी मानसिक दबाव में था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी, पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।