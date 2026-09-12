टोक्यो से सीधे कोलकाता तक फ्लाइट होगी शुरू, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के उद्योग मंत्री से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अयानो कुनिमित्सु के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तापस रॉय से मुलाकात की। बैठक में जापान और बंगाल के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।

मंत्री तापस रॉय ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोनों पक्षों ने निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और कोलकाता-जापान के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। कोलकाता और जापान के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने पर बात बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रॉय ने कहा कि जापानी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा में रुचि रखती हैं और चाहती हैं कि बिजली के कुल मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़े।