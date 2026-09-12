टोक्यो से सीधे कोलकाता तक फ्लाइट होगी शुरू, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के उद्योग मंत्री से की मुलाकात
जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अयानो कुनिमित्सु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के उद्योग मंत्री तापस रॉय से मुलाकात की।
HighLights
जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के उद्योग मंत्री तापस रॉय से मुलाकात की।
कोलकाता-जापान के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर विचार-विमर्श हुआ।
बंगाल में निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी चर्चा की गई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अयानो कुनिमित्सु के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तापस रॉय से मुलाकात की। बैठक में जापान और बंगाल के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।
मंत्री तापस रॉय ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोनों पक्षों ने निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और कोलकाता-जापान के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
कोलकाता और जापान के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने पर बात
बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रॉय ने कहा कि जापानी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा में रुचि रखती हैं और चाहती हैं कि बिजली के कुल मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़े।
रॉय ने कहा कि बैठक में कोलकाता और जापान के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न पारगमन मार्गों के जरिए हवाई संपर्क बेहतर करने पर भी चर्चा हुई।
रॉय ने कहा कि जापानी और भारतीय दोनों कंपनियां बंगाल में सुगम कारोबारी माहौल चाहती हैं। राज्य सरकार ने उन्हें अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।
बंगाल से जापानी रासायनिक कंपनी मित्सुबिशी केमिकल के चले जाने का उल्लेख करते हुए राय ने सवाल उठाया कि कंपनी को राज्य छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि, उन्होंने कंपनी के बाहर निकलने की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया।
रॉय ने कहा कि वर्ष 2027 में भारत-जापान के द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खाद्य और सांस्कृतिक महोत्सव भी शामिल होंगे।
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