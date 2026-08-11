क्लास 6 से 9वीं तक के स्टूडेंट को मिलेगी 6000 रुपये स्कॉलरशिप, बंगाल में डाक विभाग की नई पहल

जागरण संवाददाता, कोलकाता। डाक विभाग के पश्चिम बंगाल सर्कल ने विद्यार्थियों में डाक टिकट संग्रह को शैक्षणिक और रचनात्मक रुचि के रूप में बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना 2026-27 के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस योजना के तहत बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के कक्षा छह से नौ तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सालाना छह हजार रुपये की छात्रवृत्ति मंगलवार को एक बयान में बताया गया कि योजना के तहत कुल 40 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा से 10 विद्यार्थियों को सालाना छह हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि सीधे चयनित विद्यार्थियों के डाकघर बचत बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते में प्रत्येक तिमाही में भेजी जाएगी। योजना के लिए कक्षा छह से नौ में नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पिछली वार्षिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के कम से कम 60 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है।