ममता बनर्जी के खिलाफ लगे 'चोर-चोर' के नारे, TMC ने कहा- नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उत्तर 24 परगना के हालीशहर के बाद अब कोलकाता के श्यामबाजार में भी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘चोर-चोर’ के नारों का सामना करना पड़ा।

मंगलवार को वह पांच माथा मोड़ स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उनके खिलाफ नारे लगाए गए।

TMC ने भाजपा पर लगाया आरोप

घटना को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ममता के खिलाफ नारेबाजी के पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ है। उन्होंने इसे पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर की गई सुनियोजित घटना बताया।