बंगाल में मुरासु तूफान का नहीं होगा असर, तीन दिनों में गिरेगा तापमान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवाती तूफान मुरासु का बंगाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कई जिलों में चार नवंबर की सुबह तक हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।



मौसम विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश के ओंगोल के पास तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान मुरासु के उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग तूफान की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। हालांकि, इसके बंगाल को प्रभावित करने की आशंका नहीं है।

मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों में पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे मौसम में ठंडक बढ़ने के आसार हैं। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।