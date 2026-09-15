नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस ने ठुकराया ममता बनर्जी का प्रस्ताव, रेजीनगर उपचुनाव में भी होगी तकरार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नंदीग्राम व रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के गठबंधन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार ममता ने सोमवार शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को फोन कर भाजपा को रोकने के लिए दोनों दलों के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने नंदीग्राम सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने और वहां अपना उम्मीदवार हटाने की पेशकश की थी जबकि रेजीनगर में कांग्रेस से उनके उम्मीदवार के समर्थन का अनुरोध किया था।

कांग्रेस ने ममता का प्रस्ताव ठुकराया बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इसके जवाब में कहा कि यदि तृणमूल का ममता खेमा वास्तव में गठबंधन चाहता है तो उपचुनाव में नंदीग्राम व रेजीनगर, दोनों सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करे। ऐसा होने पर भविष्य में गठबंधन की राह खुल सकती है।

सियासी विश्लेषकों का कहना है कि ममता के प्रस्ताव को खारिज करने का प्रमुख कारण दोनों दलों का कड़वा राजनीतिक संबंध है। 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों को सत्ता से हटाने के लिए ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था।

चुनाव जीतकर तृणमूल ने सरकार बनाई, लेकिन 2012 में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर दिया। इसके बाद बंगाल में तृणमूल शासन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले, झूठे मामलों में फंसाने और हत्या तक के आरोप लगते रहे हैं।