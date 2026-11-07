'वोकल फार लोकल' अपनाएं, मिट्टी के दीए जलाने की परंपरा को दें बढ़ावा; कालीपूजा पर सीएम शुभेंदु की अपील

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कालीपूजा व दिवाली के अवसर पर लोगों से 'वोकल फार लोकल' अभियान को बढ़ावा देने और मिट्टी के दीयों की परंपरा को फिर से अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बिजली की झालरों और सजावटी रोशनी के साथ मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए।

इससे न केवल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा संरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय कुम्हारों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। शुक्रवार व शनिवार को कोलकाता और आसपास के जिलों में कई कालीपूजा पंडालों का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक रोशनी का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूलना भी उचित नहीं है।