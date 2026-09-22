बंगाल: पांडवेश्वर में टीएमसी नेता की पत्नी का झुलसा शव बरामद, हिरासत में पति

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। पांडवेश्वर ब्लॉक के पूर्व युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरोत्तम मंडल उर्फ निताई की 40 वर्षीय पत्नी पंपा मंडल का मंगलवार सुबह पांडेश्वर के सोनपुर ग्राम स्थित उनके आवास से झुलसा हुआ शव बरामद किया गया।

घटना के बाद जामुड़िया थाना क्षेत्र की केंदा फाड़ी पुलिस ने नरोत्तम मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस घटना को आत्महत्या और हत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

छोटे बेटे ने मचाया शोर

बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब आठ बजे पंपा मंडल के छोटे बेटे ने घर की बालकनी से रोते हुए शोर मचाया कि उसकी मां आग से झुलस गई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंपा के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए बहादुरपुर अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि महिला केरोसिन से झुलसी है, हालांकि आग लगने की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी।

लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नरोत्तम मंडल और पंपा मंडल के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अलग-अलग रह रहे थे। दंपती के बीच का विवाद पहले थाने तक भी पहुंच चुका था।