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बंगाल के हावड़ा में पांच महीने की गर्भवती बहू की धारदार हथियार से हत्या, ससुर गिरफ्तार

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Published: Mon, 21 Sep 2026 07:44 PM (IST)

हावड़ा के उदयनारायणपुर में पांच महीने की गर्भवती सलमा खातून की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।

पांच महीने की गर्भवती बहू की धारदार हथियार से हत्या।

पांच महीने की गर्भवती बहू की धारदार हथियार से हत्या।

HighLights

  1. हावड़ा में पांच महीने की गर्भवती महिला सलमा खातून की हत्या।

  2. ससुर शेख लियाकत अली हत्या के आरोप में गिरफ्तार।

  3. पुलिस पारिवारिक विवाद को हत्या का संभावित कारण मान रही।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा के उदयनारायणपुर में पांच महीने की गर्भवती 22 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सलमा खातून के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके ससुर शेख लियाकत अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह सलमा पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे आमता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका के मायके वालों और स्थानीय लोगों ने घटना में उसके ससुर की भूमिका का आरोप लगाया है।

सलमा की शादी करीब छह वर्ष पहले दक्षिण विधिचंद्रपुर के शेख जाबिर से हुई थी। जाबिर सोना पॉलिश का काम करता है और रोजगार के सिलसिले में गुजरात के सूरत में रहता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सलमा और उसके पति के बीच अक्सर विवाद होता था। इससे पहले जाबिर का अपनी पहली पत्नी से भी वैवाहिक विवाद के बाद संबंध विच्छेद हो चुका था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि सलमा की हत्या क्यों की गई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।