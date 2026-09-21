बंगाल के हावड़ा में पांच महीने की गर्भवती बहू की धारदार हथियार से हत्या, ससुर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा के उदयनारायणपुर में पांच महीने की गर्भवती 22 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सलमा खातून के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके ससुर शेख लियाकत अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह सलमा पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे आमता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका के मायके वालों और स्थानीय लोगों ने घटना में उसके ससुर की भूमिका का आरोप लगाया है।