बुलडोजर से बेदखली पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, कहा- कब्जा अवैध हो तो भी कानूनी प्रक्रिया जरूरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कब्जे का आरोप होने पर किसी व्यक्ति को रातोंरात बेघर या बेरोजगार नहीं किया जा सकता। राज्य में जगह-जगह बुलडोजर चलाकर बेदखली के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि संबंधित दुकानदार अवैध कब्जाधारी भी हों, तो उन्हें हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी की आजीविका को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने राज्य से सवाल किया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और जेसीबी का इस्तेमाल क्यों किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई निजी व्यक्ति या संगठन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। जमीन या दुकान को लेकर विवाद होने पर उसका समाधान प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा। कुछ मामलों में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे।