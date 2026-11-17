राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना के मामले में मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि उनके विरुद्ध अदालत की अवमानना का नियम जारी क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।

न्यायपालिका पर टिप्पणी से उठा विवाद मामले की शुरुआत सात नवंबर को अभिषेक बनर्जी की ओर से एक्स हैंडल पर की गई एक पोस्ट से हुई। उस समय उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर अज्ञात लोगों की आवाजाही और हमले की घटनाएं हुई थीं।

अभिषेक ने पोस्ट के जरिये अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मूकदर्शक बताते हुए टिप्पणी की थी। अदालत ने पोस्ट के इसी हिस्से पर आपत्ति जताई है। जनप्रतिनिधि से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने टिप्पणी की कि अभिषेक स्वयं हाई कोर्ट में कई मामलों में याचिकाकर्ता और न्याय की मांग करने वाले हैं। ऐसे में उनसे न्यायपालिका के प्रति अधिक जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है।