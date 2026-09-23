पश्चिम बंगाल: ISF ने 'लिफाफा' चुनाव चिह्न वापस लेने को हाई कोर्ट में दी है चुनौती, HC ने आयोग से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) का लिफाफा चुनाव चिह्न वापस लिए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को फिर सुनवाई की तारीख तय की है।

राज्य की दो विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने लिफाफा चुनाव चिह्न ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (डीटीसी) को दिया है। वहीं, नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाली आइएसएफ को अलमारी चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। इसके खिलाफ आइएसएफ ने 21 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।