आरजी कर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, CBI को तीन सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर के साथ हुए वीभत्स दुष्कर्म और हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ की नई जांच टीम पर समय का शिकंजा कस दिया है।

न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 'फरदर इन्वेस्टिगेशन' (आगे की जांच) की प्रक्रिया महज तीन सप्ताह के भीतर समेटने का कड़ा निर्देश दिया है।

शुक्रवार को इस संवेदनशील मामले की सुनवाई पूरी तरह से बंद कमरे में हुई। इस दौरान सीबीआई ने अदालत के समक्ष अपनी अब तक की जांच की प्रगति का ब्योरा पेश किया।

अदालत के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की तरफ से कुल 54 बिंदुओं को गहराई से खंगालने की अपील की गई थी, जिनमें से सीबीआई अब तक 16 बिंदुओं पर अपनी जांच पूरी कर चुकी है।

घटना की रात के किरदारों से पूछताछ सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया कि दूसरे चरण की इस नए सिरे से हो रही जांच में उन्होंने कई अहम कड़ियों को जोड़ा है। घटना के दिन आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग (इमरजेंसी) में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के लिए रात का खाना लाने वाले डिलीवरी बाय को विशेष रूप से तलब कर पूछताछ की गई है।

इसके अलावा, उस डरावनी रात में मृतका के साथ भोजन साझा करने वाले चारों आन-ड्यूटी डॉक्टरों से भी मैराथन पूछताछ की गई है। जांच टीम ने अदालत से इस बाकी बची प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि विलंब अब स्वीकार्य नहीं है और केवल तीन सप्ताह का समय ही दिया जाएगा। इस मामले की अगली अहम सुनवाई आगामी 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पुरानी जांच से प्रभावित होने पर हाई कोर्ट की नाराजगी उल्लेखनीय है कि इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जांच की थी और मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया था, जिसे निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हालांकि, मृतका के परिवार ने पुलिस और सीबीआइ की शुरुआती तफ्तीश पर लगातार गहरा असंतोष जताया था, जिसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे और अदालत के आदेश पर सीबीआइ की एक नई विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया गया था।

पिछले सुनवाई के दौरान जब सीबीआइ ने अपनी नई रिपोर्ट सौंपी थी, तब हाई कोर्ट ने उस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि नई जांच टीम भी पुरानी तफ्तीश के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रही है।