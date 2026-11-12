बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व की बाघिन का गर्भपात, तीन शावकों की मौत

जागरण संवाददाता, अलीपुरद्वार। बंगाल में अलीपुरद्वार जिले के अधीन बक्सा टाइगर रिजर्व की गर्भवती बाघिन का गर्भपात हो गया है। उसके गर्भ में तीन शावक पल रहे थे, जिनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद वन विभाग में हलचल है।

राज्य के वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव ने बाघिन के गर्भपात के संबंध में स्पष्ट जानकारी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि टीम दिल्ली से आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में क्या हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बक्सा लाए जाने के समय ही बाघिन गर्भवती थी। इसके बाद लंबी दूरी तय कर बक्सा पहुंची बाघिन एनक्लोजर से निकलकर असम के कोकराझार इलाके में रायमोना नेशनल पार्क के जंगल में पहुंच गई।