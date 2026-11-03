बंगाल के डेबरा में BJP विधायक शुभाशीष ओम पर हमला, मेले के नियंत्रण को लेकर विवाद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा में मंगलवार को भाजपा की गुटबाजी हिंसक हो गई। बाली चौक इलाके में पार्टी की बैठक के दौरान डेबरा के विधायक शुभाशीष ओम पर कथित तौर पर हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है और चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।

यह घटना पार्टी की एक बैठक के दौरान हुई, जिसमें फॉर्म वितरण पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच इलाके में प्रस्तावित मेले के आयोजन और उसके नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा के घाटाल सांगठनिक जिला के जिला कार्यकारिणी सदस्य सोमेन मिश्रा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।