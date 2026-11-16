मुख्यमंत्री का नाम लेकर छह करोड़ की वसूली का आरोप, भाजपा नेता गिरफ्तार; CM शुभेंदु के निर्देश पर कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के करीब छह महीने बाद सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर वसूली और कब्जे की शिकायतों को लेकर विवाद के बीच अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर कथित तौर पर ठगी करने का मामला सामने आया है।

मुख्यमंत्री के गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा के एक मंडल उपाध्यक्ष को करीब छह करोड़ रुपये की वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित का नाम अभिजीत करण है। वह नंदकुमार-1 मंडल कमेटी के उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत पर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर लोगों से पैसे लेने का आरोप है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट दिलाने का प्रलोभन देकर भी कई नेताओं से वसूली का आरोप है।

शिकायत सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में शिकायत करने वाले एक भाजपा नेता का आरोप है कि अभिजीत करण ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनवाने का भरोसा देकर उनसे 12 लाख रुपये लिए थे। यह रकम कोलकाता के एक होटल में दी गई थी। हालांकि, बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला और उनकी रकम भी वापस नहीं की गई।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि खंची इलाके के एक अन्य भाजपा नेता से भी इसी तरह करीब छह लाख रुपये लिए गए थे। आरोप है कि अभिजीत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर भी लोगों को प्रभावित करता था और इसी आधार पर वसूली करता था।