बंगाल: दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, शुभेंदु अधिकारी ने मां काली की प्रतिमा भेंट कर किया स्वागत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। इस दौरे के दौरान वह राज्य भाजपा के नेताओं, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ कई संगठनात्मक समीक्षा बैठकें करेंगे। सुबह यहां पहुंचने पर नवीन का कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने नवीन को मां काली की मूर्ति भेंट की। इसके बाद नवीन ने पूर्वाह्न 11 बजे से न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना।

पार्टी की ओर से साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, इसके बाद नवीन प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों, विभाग संयोजकों, राज्य मोर्चा अध्यक्षों, सांसदों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पार्टी की आईटी, मीडिया और इंटरनेट मीडिया गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

भाजपा अध्यक्ष राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। इसमें संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पार्टी संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होगी। इसके बाद नवीन राज्य के कोर ग्रुप के सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष शाम को कोलकाता के एक होटल में प्रमुख हस्तियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। यह दौरा भाजपा की बंगाल इकाई द्वारा अपने संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल की घोषणा के कुछ दिनों बाद हो रहा है। इस फेरबदल में पार्टी के महिला और युवा मोर्चों के नेतृत्व के साथ-साथ सात संगठनात्मक जिलों में भी बदलाव किए गए हैं।