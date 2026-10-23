बंगाल: मंदारमणि समुद्र तट पर नहाने उतरे छह दोस्त डूबे, चार बचाए गए; दो लापता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गापूजा की छुट्टियों के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमणि समुद्र तट पर नहाने उतरे छह युवक डूब गए। इनमें से चार को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो अब भी लापता हैं। पुलिस और आपदा प्रबंधन दल उनकी तलाश में जुटे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हावड़ा के डोमजुड़ से छह दोस्तों का समूह बुधवार को मंदारमणि घूमने पहुंचा था। गुरुवार दोपहर सभी समुद्र में नहाने उतरे। इसी दौरान वे तेज बहाव में बहने लगे। दो लापता युवकों की तलाश जारी युवकों को डूबता देख स्थानीय लोगों और समुद्र तट पर मौजूद मछुआरों ने बचाव अभियान शुरू किया। काफी प्रयास के बाद चार युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दो का पता नहीं चल सका। आशंका है कि तेज बहाव उन्हें समुद्र के गहरे हिस्से में ले गया।