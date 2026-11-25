राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में वीआइपी और वीवीआइपी की सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक तथा प्रभावी बनाने के लिए राज्य पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों की विशेषज्ञता का सहारा लेने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्य पुलिस के कर्मियों को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) से प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार करना नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की दक्षता और तकनीकी क्षमता बढ़ाना भी है।

राज्य पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री समेत राज्य के वीआइपी और वीवीआइपी की सुरक्षा में तैनात कर्मियों को कई दलों में बांटकर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। एसपीजी से एक महीने का विशेष प्रशिक्षण लेने की योजना है। इसके लिए पुलिसकर्मियों के दल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीजी को सुरक्षा प्रबंधन, संभावित खतरे का आकलन और आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने का अनुभव है। राज्य पुलिस इसी अनुभव से लाभ उठाना चाहती है। सीआरपीएफ से भी प्रशिक्षण लेने की योजना है।

इसमें भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। वहीं, सीआइएसएफ से आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन और तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। तकनीक और समन्वय पर भी जोर प्रशिक्षण में आधुनिक निगरानी और संचार प्रणालियों के साथ सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान दिए जाने की बात है। हालांकि, प्रशिक्षण का विस्तृत ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है। मालूम हो कि राजनीतिक कार्यक्रमों, प्रशासनिक बैठकों और सरकारी आयोजनों में वीआइपी की सुरक्षा राज्य पुलिस की अहम जिम्मेदारी है।