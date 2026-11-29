जागरण संवाददाता , कोलकाता । बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज रविवार को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में नई व्यवस्था के तहत पहला साप्ताहिक अवकाश रहा। अब कल सोमवार से मदरसे नए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार खुलेंगे। इसके साथ ही सोमवार से शनिवार तक लगातार छह दिन नियमित कक्षाएं संचालित होंगी।

अब शुक्रवार को नहीं रहेगी साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था बोर्ड द्वारा 27 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत शुक्रवार (जुमे) को मिलने वाली दशकों पुरानी साप्ताहिक छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है। पहले मदरसे शुक्रवार को बंद रहते थे और रविवार को खुले रहते थे, लेकिन अब अन्य सरकारी स्कूलों की तरह ही रविवार को साप्ताहिक अवकाश लागू कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर आने वाले शुक्रवार को दिखेगा, जब मदरसों में सामान्य दिनों की तरह पढ़ाई होगी।