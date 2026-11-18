राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में ममता तृणमूल और लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव अब एक-दूसरे के नेताओं पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों तक पहुंच गया है। ऋतब्रत गुट लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष अखरुज्जमान ने ममता तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी के नाम पर कल्याण ने भारी फीस ली और सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितता हुई। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमान ने अपने लेटरहेड पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर वर्ष 2011 से 2026 तक राज्य सरकार की ओर से लड़े गए मुकदमों और उनके एवज में कल्याण को दिए गए पारिश्रमिक का विस्तृत हिसाब मांगा है। उन्होंने प्रत्येक मुकदमे के लिए ली गई फीस और सरकारी खजाने से हुए कुल भुगतान की जांच कराने की मांग की है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी का हिसाब मांगा अखरुज्जमान का कहना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन तृणमूल सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल में कल्याण बनर्जी ने राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मुकदमों में पैरवी की थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विभिन्न मामलों में उन्हें सरकार का पक्ष रखते देखा गया।

विधायक ने सवाल उठाया है कि इन मुकदमों के लिए कितनी फीस ली गई और उनके नतीजे क्या रहे। उनका आरोप है कि मुकदमों की पैरवी के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने इसे बड़े वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए जांच की मांग की है।

कल्याण की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं इस विवाद के बीच उल्लेखनीय है कि इससे पहले कल्याण बनर्जी ने अपने पारिश्रमिक को लेकर उठे सवालों पर कहा था कि उन्होंने मेहनत से फीस अर्जित की है और प्राप्त राशि का हिसाब दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा था कि फीस लेने पर उन्होंने नियमानुसार कर का भुगतान किया है।