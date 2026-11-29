राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी ने राज्य के सभी मेडिकल कालेजों के इंडोर और आउटडोर विभागों में एयर कंडीशनर (एसी) लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मेडिकल कालेजों के छात्र संघ के कक्षों को भी वातानुकूलित करने को कहा है।

साथ ही मेडिकल कालेजों के सुपरिटेंडेंट और प्राचार्यों को प्रतिदिन सूट-टाई पहनकर अस्पताल आने को कहा। सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश उन्होंने गुरुवार को मेडिकल कालेजों के सुपरिटेंडेंट-अधीक्षकों, प्राचार्यों, गैर-चिकित्सकीय सहायक अधीक्षकों, उप-अधीक्षकों और नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान दिए।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि वह सरकारी अस्पतालों में कारपोरेट अस्पतालों जैसी व्यवस्था चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों में करीब 70 प्रतिशत मरीजों को सेवा दी जाती है, इसलिए वहां कारपोरेट स्तर की सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाएंगी, यह सवाल भी उठ रहा है।