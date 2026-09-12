महिला परीक्षार्थियों के कपड़े उतरवाए, निजी अंगों को छुआ और वीडियो बनाया; बंगाल में बवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल स्थित सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की परीक्षा के दौरान महिला परीक्षार्थियों के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि तलाशी के नाम पर कुछ महिला बाउंसरों ने उनके अंतर्वस्त्र (अंडरगारमेंट) तक उतरवाए और निजी अंगों को छुआ।

परीक्षार्थियों की लिखित शिकायत के बाद सांकराइल थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आठ से 12 सितंबर तक चली परीक्षा के दौरान यह घटना होने का आरोप है। परीक्षा देने पहुंची कई युवतियों और महिला परीक्षार्थियों ने शिकायत की कि परीक्षा शुरू होने से पहले निजी एजेंसी की महिला बाउंसरों ने नकल रोकने के नाम पर उनकी तलाशी ली।

वीडियो बनाने का आरोप उनका आरोप है कि उनके कपड़े और अंतर्वस्त्र तक उतरवाए गए। एक महिला परीक्षार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसका अंतर्वस्त्र उतरवाकर वीडियो तक बनाया गया। लगातार कई दिनों तक तलाशी की इस प्रक्रिया से परेशान परीक्षार्थियों ने शुक्रवार रात सांकराइल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही हावड़ा सिटी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्कूल पहुंचे और परीक्षार्थियों तथा स्कूल प्रबंधन से बातचीत की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जांच शुरू जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा जिला प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक दिलीप कुमार साहा ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से भी जांच शुरू की गई है और परीक्षार्थियों के आरोपों की पड़ताल की जा रही है।