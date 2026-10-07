बंगाल के DGP बने रहेंगे सिद्धिनाथ गुप्ता, केंद्र सरकार ने दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाई सर्विस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धिनाथ गुप्ता को राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने और छह माह का सेवा विस्तार दिया है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 31 अक्टूबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद छह माह के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले उन्हें उनकी मूल सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल 2026 से आगे छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।