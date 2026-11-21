राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के चर्चों और ईसाई संगठनों ने मतांतरण के आरोपों पर पुलिस कार्रवाई से पहले न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में शनिवार को कोलकाता के मणिपुर भवन में हुई बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील की गई है।

बैठक में राज्य के विभिन्न चर्चों के धर्मप्रांत प्रमुख, मिशनरी स्कूलों के वरिष्ठ अधिकारी व बंगीय ख्रिस्तीय परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य मुद्दा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की ओर से मिशनरी स्कूल के एक प्राचार्य के नेतृत्व में मतांतरण कराए जाने के आरोप के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की तैयारी था। चर्च प्रमुखों ने राज्य के करीब 13 लाख ईसाइयों की ओर से अपनी मांगें रखीं। बंगीय ख्रिस्तीय परिषद के महासचिव हेरोद मल्लिक ने बताया कि राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है।