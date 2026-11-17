जागरण संवाददाता, बारासात। मोबाइल पर गेम खेलने में मां इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका 14 माह का बच्चा कब रसोईघर में रखी पानी से भरी बाल्टी में गिर गया।

पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बारासात के हाटखोला इलाके की है।

मृत बच्चे के माता-पिता की पहचान विप्लव बारुई और श्रेया मंडल के रूप में हुई है। करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच अलगाव हो गया था।

इसके बाद से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि घर में कई लोग मौजूद थे, इसके बावजूद किसी की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी। उन्होंने मां पर मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने और कान में हेडफोन लगाए रखने का आरोप लगाया।