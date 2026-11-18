राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल भाजपा के अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने बुधवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए बोझ बताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर भरोसे की कमी है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं।

कोलकाता के साल्टलेक स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और वहां भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोग विदेश जाते हैं तो अपने देश के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के बयान पाकिस्तान के अखबारों के पहले पन्ने पर छपते हैं और वहां उन पर कई दिनों तक चर्चा होती है।

कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया शमिक ने कांग्रेस को 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' करार देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में खुलकर अपनी बात रखने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी जिक्र किया। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को उनके निधन के बाद भी नहीं बख्शा। यह टिप्पणी सोनिया गांधी के संस्मरण प्रेम और अपनत्व की यात्रा में प्रणब मुखर्जी से जुड़े उल्लेखों के संदर्भ में थी।