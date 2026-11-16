बंगाल: बेलघरिया के कमरहट्टी में युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेलघरिया। बेलघरिया थाना अंतर्गत कमरहट्टी के 16 नंबर वार्ड स्थित रविंद्र पल्ली इलाके में सोमवार सुबह संतोष कर्मकार का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

मामले में प्राथमिक छानबीन और स्वजन से मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सुभास दास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जांच में संतोष के सिर पर गहरे चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। स्वजन को संदेह है कि संतोष और सुभाष के बीच लंबे समय से पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते संतोष की हत्या की गई है।