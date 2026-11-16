बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा; बंगाल में भी अलर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। इसके सोमवार देर रात तक चक्रवात में बदलने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह आगामी 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकरा सकता है। तट पर पहुंचने से पहले यह अति प्रचंड चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। उस दौरान हवा की अधिकतम गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है, जो 145 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है।

सोमवार शाम तक यह निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय था। इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश तथा यानम तट पार करने का अनुमान है। ऐसा होने पर आंध्र प्रदेश को एक महीने के अंदर तीसरे चक्रवात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले 28 अक्टूबर को ‘अर्णब’ और नवंबर की शुरुआत में ‘मुरासु’ ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया था।