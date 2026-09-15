बंगाल: बशीरहाट मदरसे में शिक्षक पर 5वीं कक्षा की छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे बशीरहाट इलाके के एक निजी मदरसे में पांचवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक रज्जाक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

परिवार का आरोप है कि 8 सितंबर को शिक्षक ने छात्रा के कमरे में जबरन प्रवेश कर उसके साथ अश्लील व्यवहार किया और यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। शिक्षक ने यौन उत्पीड़न के बाद दी धमकी परिवार के मुताबिक, छात्रा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। आरोप है कि शिक्षक ने उसकी पिटाई के साथ घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।