बंगाल: बरानगर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

जागरण संवाददाता, बरानगर। उत्तर 24 परगना के बरानगर थाना अंतर्गत लेकपल्ली क्लब के निकट एक फ्लैट से मंगलवार की शाम 26 वर्षीय युवती युवती का रक्तरंजित शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राथमिक तौर पर पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या की गई है।

मृतका डनलप इलाके की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, जिस फ्लैट से शव बरामद हुआ, उसका दरवाजा भीतर से बंद था। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बंद फ्लैट के अंदर युवती की मौत कैसे हुई और इसके पीछे किसका हाथ है।

हालांकि प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, उक्त फ्लैट में युवती की बड़ी बहन और जीजा रहते थे, लेकिन वे करीब एक महीने पहले वहां से दूसरी जगह चले गए थे। हालांकि, युवती का फ्लैट पर आना-जाना था। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर 12 बजे से वह लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान फ्लैट में उसका शव मिला।