बरानगर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, दिल्ली से एक आरोपी गिरफ्तार; सीसीटीवी फुटेज से हुई थी पहचान

जागरण संवाददाता, बैरकपुर। बरानगर के लेकपल्ली में 26 वर्षीय युवती अंजलि साव की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरानगर थाना पुलिस ने जांच के बाद दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की थी। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल फोन की पड़ताल करते हुए पुलिस उस तक पहुंचने में सफल रही।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतका का मोबाइल फोन संभवतः गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि मोबाइल फोन को ट्रेस करने के बाद ही पुलिस को अभियुक्त तक पहुंचने में मदद मिली। फिलहाल जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार आरोपित की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि इस हत्याकांड में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। मृतका के पिता ने पहले पबजी गेम खेलने के दौरान अनजान लोगों से संपर्क होने और उनमें से कुछ के साथ उसकी पहचान बनने की आशंका जताई थी।