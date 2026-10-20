बंगाल: अष्टमी की रात पत्नी की हत्या कर सिर मंदिर में रखा, बेटे ने पिता की भी धारदार हथियार से ली जान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बांकुड़ा जिले के सोनामुखी थाना क्षेत्र के लालबाबा माना चर इलाके में दुर्गापूजा की अष्टमी की रात एक युवक ने अपनी पत्नी और पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक ने पत्नी का सिर काटकर मंदिर में रख दिया। पिता का शव घर के आंगन से बरामद हुआ।

शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे तंत्र साधना और अंधविश्वास की आशंका जताई गई है। पुलिस ने आरोपित मंगल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान 39 वर्षीय रुम्पा चौधरी और 60 वर्षीय राजेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मंगल ने पहले अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया और उसका सिर काटकर मंदिर में रख दिया। इसके बाद पिता की भी हत्या कर दी।