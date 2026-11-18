राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और इस्कॉन के संन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग करते हुए उनकी तुलना श्रीचैतन्य महाप्रभु से की है।

शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि चिन्मय प्रभु लंबे समय से जेल में बंद हैं और वह जिस तरह से श्रीचैतन्य महाप्रभु के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे नकारना वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को नकारने जैसा है। उन्होंने संन्यासी की जल्द रिहाई की इच्छा जताई।

शमिक ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बावजूद उनकी हालत में विशेष सुधार नहीं हुआ है। वहां घोष, बोस, मित्र, चकमा और मतुआ समुदाय के लोग भी संकट में हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सभी हमारे अपने हैं। वहां धार्मिक गतिविधियों पर संकट, मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बंद होनी चाहिए। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया पर चिंता बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह करीब ढाई वर्षों से जेल में बंद हैं। उनकी कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने और हाल में एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शमिक ने उनकी रिहाई की मांग को इसी व्यापक संदर्भ में उठाया है।