जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता की संस्था सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन और भारतीय भाषा परिषद ने शुक्रवार को जबलपुर की युवा लेखिका बाबुषा कोहली को 2026 के ‘निर्मल वर्मा साहित्य सम्मान’ के लिए चुने जाने की घोषणा की। वह पिछले 20 सालों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

मिशन के संयुक्त महासचिव प्रो. संजय जायसवाल ने बताया कि 26 दिसम्बर से शुरू होने वाले 32वें हिंदी मेले में कोहली को 11 हजार रुपए, स्मृति चिह्न और मानपत्र प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान परमेश्वरी देवी पोद्दार की स्मृति में उनकी बेटी शशि बायंवाला के सौजन्य से हर साल दिया जाता है।