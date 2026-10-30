'चुनाव आयोग तय कर रहा है हार-जीत', सीएम शुभेंदु की चुनौती पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चुनावी चुनौती पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बाद अब चुनाव आयोग में कोई नया ज्योतिषी बैठा है, जो पहले से ही उनकी हार का अंतर बता रहा है?

अभिषेक ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अवसर दिया तो वह आगामी चुनाव में भी डायमंड हार्बर से ही उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि जनता बैलेट के जरिए साबित करेगी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसकी है। दरअसल, शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर स्थित न्यू इंडियन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने अभिषेक को चुनावी मैदान में हराने की खुली चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि आने वाले समय में राज्य के सभी नगर निकाय चुनावों में कमल खिलेगा।

अभिषेक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर के सांसद अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। शुभेंदु ने यह भी कहा कि अभिषेक सात लाख वोटों से जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद पिछले छह महीनों से क्षेत्र में उनकी मौजूदगी नहीं दिखी।

इसके जवाब में अभिषेक ने कहा कि शुभेंदु उन्हें जितने वोटों से जीत मिली थी, उतने ही वोटों से हराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग के पास पहले से ही हार-जीत का हिसाब पहुंचा दिया गया है?