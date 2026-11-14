'जांच में पूरा सहयोग किया, जो पूछा गया उसका जवाब दिया', पुलिस ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट के मामले में ममता आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी से शनिवार को भवानीपुर थाना की पुलिस ने करीब सवा चार घंटे तक पूछताछ की।

पुलिस ने उन्हें मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए तलब किया था। अभिषेक शनिवार दोपहर निर्धारित समय से पहले भवानीपुर थाने पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें दोपहर 12:30 बजे तक हाजिर होने का नोटिस दिया था। अभिषेक शनिवार दोपहर 12.19 बजे भवानीपुर थाने पहुंचे और शाम 4.34 बजे निकले। पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों को बता दिया है कि उन्होंने अपनी पोस्ट में 'गुजराती गैंग' शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था और इसके पीछे उनका क्या तर्क है।

मालूम हो कि मामले की शुरुआत दो मई को हुई थी। उस दिन अभिषेक ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसी में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'बंगाल विरोधी गुजराती गैंग का हाथ का खिलौना' बताया था।