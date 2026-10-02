TMC की पूर्व पार्षद के गोदाम से 12 बम बरामद, भाजपा ने लगाया हमले की साजिश का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उत्तर हावड़ा के घुसुड़ी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पार्षद सावित्री देवी के कार्यालय के एक गोदाम से 12 ताजे बम मिलने से तनाव फैल गया।

सूचना मिलने पर मालीपांचघड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बमों को बरामद कर निष्क्रिय किया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार्यालय के गोदाम में बम कैसे पहुंचे और वहां इन्हें क्यों रखा गया था।

बताया गया कि गोदाम में रखी बाल्टियों में एक बाल्टी के भीतर 12 बम मिले। हाल में इसी कार्यालय से बड़ी संख्या में बाल्टियां बरामद हुई थीं, जिनके बारे में बताया गया था कि वे नगर निगम की हैं।

स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के गोदाम में पहुंचने के बाद बम मिलने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस के साथ स्थानीय भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे।

भाजपा ने लगाया गंभीर आरोप

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो इन बमों का इस्तेमाल विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए किया जाता। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।