सिलीगुड़ी में नाइटलाइफ की चमक में गुम हुईं तीन युवतियों की जिंदगी, सुरक्षा पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। बंगाल में दार्जिलिंग जिले के अधीन सेवक रोड इलाके की नाइटलाइफ को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तीन बार बालाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामलों ने युवतियों की सुरक्षा और बार-पब के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृत युवतियां राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की रहने वाली थीं। इन घटनाओं के बीच पुलिस की जांच और अनियमितताओं पर भी चर्चा तेज हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान की रहने वाली युवती की मौत के मामले में भक्ति नगर थाना पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं, हरियाणा की युवती की मौत का मामला उसके स्वजन की शिकायत के कारण चर्चा में है।

मृतका के माता-पिता ने संबंधित बार के मालिक और प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसकी जान गई। स्वजन का कहना है कि शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक न्याय मिलने की उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। बार मालिक और प्रबंधक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, मामले में पुलिस की जांच और आरोपों के संबंध में आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है।

दूसरे राज्यों से युवतियों को बुलाया जाता है सेवक रोड के डांस बार और पब में काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। आरोप हैं कि रोजगार की तलाश में उत्तर भारत और दूसरे राज्यों से युवतियों को यहां बुलाया जाता है।

शुरुआत में उन्हें फ्लोर डांसर या होस्टेस के रूप में काम दिया जाता है। इसके बाद कुछ मामलों में ग्राहकों को खुश करने और अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए दबाव डालने के आरोप लगते हैं। यह भी आरोप है कि विरोध करने पर वेतन रोकने, बंधक बनाने और शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं होती हैं।