'अब सरहदों तक सीमित नहीं युद्ध, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भ्रम फैला रहे दुश्मन'; सिलीगुड़ी में बोले राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। प्राक्सी वार, नैरेटिव मैनेजमेंट, ड्रोन हमले और साइबर अटैक जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं।

दुश्मन सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने और लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जवानों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने जवानों को हर परिस्थिति में सतर्क और सजग रहने की हिदायत दी।

सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने बागडोगरा एयरफील्ड में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान की ओर से आयोजित दीपावली समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जवानों और उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। रक्षा मंत्री शनिवार शाम को सुकना में सेना के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। बागडोगरा एयरफील्ड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र देश की रक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील और रणनीतिक महत्व रखता है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी इस क्षेत्र की अहम भूमिका है। यहां वायु सेवा के जवानों की तैनाती का अर्थ है कि वे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य में कई तरह की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। युद्ध का दायरा अब सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं फैलाकर लोगों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जवानों को पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, वह जवानों के अनुशासन और शिष्टाचार का स्थान नहीं ले सकती। बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों में सेना के प्रति लोगों का स्नेह और विश्वास काफी मजबूत है।