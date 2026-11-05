बंगाल: सरकारी बस से एक किलो ब्राउन शुगर बरामद, कंडक्टर हिरासत में

जागरण न्यूज नेटवर्क, रायगंज। रायगंज में सरकारी बस से एक किलो ब्राउन शुगर मिलने के बाद बस कंडक्टर सुब्रत हलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एनबीएसटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंडक्टर की गिरफ्तारी का विरोध किया।

सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ की 91 नंबर बटालियन के जवानों ने रायगंज के मिरुअल स्थित बीएसएफ कैंप के 3 नंबर गेट के पास बस की तलाशी ली। वहां एक लावारिस बैग में एक किलो ब्राउन शुगर मिला। किसी यात्री ने बैग पर दावा नहीं किया, जिसके बाद कंडक्टर को रायगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बस चालक गौड़ घोष ने बताया कि बस में कई यात्री चढ़ते और उतरते हैं। उनके बैग की तलाशी लेना चालक और कंडक्टर के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें परेशानी में पड़ना पड़े, तो यह उनके साथ ज्यादती है और बस में काम करना मुश्किल हो जाएगा।