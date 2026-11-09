फिर चकमा दे गई बाघिन: 4 दिन पहले असम से लाई गई थी बक्सा, बाड़े की नींव खोदकर निकली बाहर

डिजिटल डेस्क, जलपाईगुड़ी। बक्सा टाइगर रिज़र्व में बंगाल के महत्वाकांक्षी ‘टाइगर रीइंट्रोडक्शन’ कार्यक्रम के सामने एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। महज चार दिन पहले असम के रायमोना इलाके से वापस लाई गई तीन साल की बाघिन रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे अपने 2.2 हेक्टेयर के एक्लिमटाइजेशन एन्क्लोज़र से फिर फरार हो गई।

सूत्रों के अनुसार बाघिन ने बाड़े की नींव के नीचे गड्ढा खोदकर भाग निकली। वन विभाग के अधिकारियों ने पड़ोसी राज्य में 10 दिन तक चलाए गए ऑपरेशन के बाद 3 नवंबर को उसे बक्सा वापस लाया था, लेकिन वह दोबारा फरार हो गई। यह बाघिन पहले 4 अक्टूबर को भी भाग चुकी थी और पिछले 34 दिनों में उसे तीसरी बार ट्रैंक्विलाइज़ करना पड़ा।

बक्सा से बाघिन T-138 बाड़े की नींव खोदकर फिर भागी रिपोर्ट के अनुसार, बाघिन पूर्व की ओर असम की तरफ बढ़ रही है और उसने बाला नदी पार कर ली है। अगर वह अपने पुराने रास्ते पर ही वापस जाती है, तो संकोश नदी तक पहुंचने से पहले उसे जयंती और रैदाक नदियां पार करनी होंगी। संकोश नदी पार करने के बाद, वह असम में और आगे जा सकती है या फिर भूटान की ओर बढ़ सकती है।

बाड़े की सीमा से इस तरह बाहर निकल जाना, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और एक जंगली बाघिन को कैद में रखने की चुनौतियों पर नए सवाल खड़े करता है। जब वन अधिकारी से पूछा गया कि क्या कोई बड़ा शिकारी जानवर (बिग कैट) बाड़े की बाड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बाहर निकल सकता है, तो वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक पूर्व वैज्ञानिक ने कहा, 'हां, अगर नींव ठीक से नहीं बनाई गई हो तो ऐसा हो सकता है। वैसे, बाघ कुत्तों के परिवार या लकड़बग्घों की तरह खुदाई करने में बहुत माहिर नहीं होते हैं।'

इस बाघिन को अब तक तीन बार ट्रैंक्विलाइज़र (बेहोश करने वाली दवा) दिया जा चुका है - पहली बार 29 सितंबर को वाल्मीकि में पकड़े जाते समय, दूसरी बार 1 अक्टूबर को उसका कॉलर फिर से लगाने के लिए और तीसरी बार 3 नवंबर को असम में पकड़े जाते समय।

'टाइगर रीइंट्रोडक्शन' कार्यक्रम पर उठे सुरक्षा सवाल T-138 (जिसे बाद में BTR-TF1 नाम दिया गया) के लिए पिछला एक महीना काफी हलचल भरा रहा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व से लाई गई इस बाघिन को, बंगाल के पहले 'टाइगर री-इंट्रोडक्शन' (बाघों को फिर से बसाने वाले) प्रोजेक्ट के तहत, 2 अक्टूबर को बक्सा के '25वें मील' वाले बाड़े में जंगल में छोड़ दिया गया था। हालांकि, 4 अक्टूबर को ही वह उस बाड़े से बाहर निकल गई।

बंगाल-असम वन कॉरिडोर में उसकी गतिविधियों ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी थी। एक समय तो ऐसा आया जब उसके रेडियो-कॉलर से सिग्नल 32 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बंद हो गए, जिससे उसे खोजने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना पड़ा।

बाद में सिग्नल फिर से मिलने लगे, जिससे वन विभाग की टीमों को उसकी गतिविधियों का पता चल सका। इसके बाद, असम में कई जगहों पर उसे ट्रैक किया गया, जिनमें इंसानी बस्तियों के नज़दीक के इलाके भी शामिल थे।

बाघिन के आबादी वाले इलाकों में भटक जाने की संभावना को देखते हुए - खासकर इंसानों और जानवरों के बीच टकराव के डर और आने वाले काली पूजा के त्योहारों के मद्देनज़र - बंगाल वन विभाग ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) से उसे एक बार फिर ट्रैंक्विलाइज़र देकर पकड़ने की अनुमति मांगी।