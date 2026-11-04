डिजिटल होंगी बंगाल की जिला और महकमा स्तरीय लाइब्रेरी, 35 हजार पुस्तकें तैयार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की जिला और महकमा स्तरीय कई लाइब्रेरी बदहाली से जूझ रही हैं। कहीं पुस्तकों की कमी है तो कहीं नई पीढ़ी ने पुस्तकालयों से दूरी बना ली है। युवाओं को फिर से लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार इन्हें डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य के पुस्तकालय मंत्री गौरीशंकर घोष ने नदिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है और अब तक करीब 35 हजार पुस्तकों को डिजिटल किया जा चुका है। दिसंबर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकालयों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की भी योजना है। इसमें यूपीएससी, नीट और डब्ल्यूबीसीएस जैसी परीक्षाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य दूरदराज के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।