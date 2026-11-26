जागरण संवाददाता, बारासात। थाईलैंड की प्रीमियम किस्म के अमरूद के पौधों पर भी चोरों की नजर पड़ गई और उन्होंने इसे भी चुरा लिया। उत्तर 24 परगना के हाबरा के माराकपुर इलाके में खेत से 'रेड ड्रैगन' किस्म के 90 अमरूद के पौधे चोरी करने के आरोप में हाबरा थाने की पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। चोरी हुए पौधों की बाजार कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के नाम ताहाजुल मंडल, शाहरुख मंडल और साहाबुद्दीन मंडल हैं। ताहाजुल हाबरा का रहने वाला है, जबकि शाहरुख और साहाबुद्दीन देगंगा के निवासी हैं। बुधवार देर रात माराकपुर निवासी किसान फैसल अमीन वैद्य के खेत से इन पौधों की चोरी हुई थी।

किसान ने अपने खेत में थाईलैंड की प्रीमियम किस्म 'रेड ड्रैगन' के पौधे लगाए थे। घटना के बाद उसने हाबरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को उन्हें बारासात अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर चोरी हुए पौधों की बरामदगी का प्रयास कर रही है।

किलो 300 रुपये से अधिक है कीमत रेड ड्रैगन अमरूद अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके छिलके पर लाल और गुलाबी रंग की आभा होती है, जबकि अंदर का गूदा गहरे लाल रंग का होता है। यह सुगंधित और शहद की तरह मीठा होता है। इसकी खासियत है कि साल में दो से तीन बार फल आते हैं।