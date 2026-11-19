जागरण संवाद सू्त्र, कूचबिहार। बंगाल में कूचबिहार जिले के चेंगड़ाबांधा सीमा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का एजेंट होने के संदेह में पुलिस ने गुरुवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मोहम्मद सलीम (30) के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सलीम कुछ दिन पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। गुरुवार को चेंगड़ाबांधा सीमा के रास्ते बांग्लादेश लौटने के दौरान उसे पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग के अधिकारियों को पहले से ही उसके संबंध में जानकारी मिली थी।