West Bengal: पंचायत चुनाव से कुछ ही घंटे पहले कूचबिहार में हिंसा, हमले में बीजेपी कार्यकर्ता घायल

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में पंचायत चुनाव से पहले फिर हिंसा हुई है। चुनाव से कुछ ही घंटे पहले हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला बोल दिया। हमले की ये घटना दिनहाटा के बामनहाट द्वितीय ग्राम पंचायत के कालमाटी इलाके की बताई जा रही है।

West Bengal: पंचायत चुनाव से कुछ ही घंटे पहले कूचबिहार में हिंसा

कूचबिहार, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को पंचायत चुनाव होना है। चुनाव से कुछ ही घंटे पहले हिंसा की घटना सामने आई है। मामला कूचबिहार का है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की घटना दिनहाटा के बामनहाट द्वितीय ग्राम पंचायत के कालमाटी इलाके की बताई जा रही है। हमले में घायल शख्स को कूचबिहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव की घोषणा के बाद से जारी हिंसा गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव की तारीख के एलान के बाद से ही हिंसा हो रही है। बीते करीब एक महीने के दौरान उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार बेलगाम हिंसा हुई है उससे लोग सहमे हुए हैं। चुनावी हिंसा में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। आठ जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव बता दें कि कल यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल के सभी 22 जिलों में एक ही चरण में पंचायत चुनाव होना है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की लगभग 74 हजार सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले जारी हिंसा की घटनाओं से राज्य में मतदान प्रतिशत कम होने का अनुमान है।

Edited By: Manish Negi