दामोदर नदी पर बनेगा नया पुल, बर्नपुर में मरीन ड्राइव से विकास को मिलेगी नई पहचान

संवाद सूत्र, बर्नपुर। आस्था के महापर्व छठ पूजा के अंतिम अर्घ्य पर बर्नपुर के नेहरू पार्क दामोदर नदी घाट पर मंत्री अग्निमित्रा पाल पहुंची और अर्घ्य देने के बाद घोषणा करते हुए कहा कि, बर्नपुर और आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा।

दामोदर नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बर्नपुर स्थित नेहरू पार्क के समीप दामोदर नदी के किनारे मरीन ड्राइव विकसित करने की योजना है। मंत्री अग्निमित्रा पाल के साथ निगम आयुक्त दिलीप मिश्रा, दामोदर भूतनाथ मंदिर घाट पर मंत्री के साथ जिला शासक एस पोन्नाबलम मौजूद थे। मंत्री की इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में क्षेत्र के विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।

मंत्री अग्निमित्रा पाल ने छठ घाट पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दामोदर नदी के किनारे विकास की इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दामोदर नदी पर पुल निर्माण के साथ नेहरू पार्क के पास नदी के किनारे मरीन ड्राइव विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के माध्यम से बर्नपुर को विकास की नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा।

दामोदर नदी पर पुल बनने से बर्नपुर और नदी के दूसरी ओर स्थित क्षेत्रों के बीच आवागमन की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। आसनसोल बर्नपुर से बांकुड़ा और पुरुलिया को वह ब्रिज जोड़ेगा जिससे व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। वर्तमान में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता है, पुल बनने के बाद उनमें सुविधा और समय की बचत हो सकती है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों, स्थानीय परिवहन और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की संभावना है। वहीं, नेहरू पार्क के समीप दामोदर नदी के किनारे मरीन ड्राइव विकसित करने की योजना भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यदि यह परियोजना धरातल पर उतरती है तो दामोदर नदी का तट एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। यहां लोगों के घूमने-फिरने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं बनेंगी।

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। गौरतलब है कि बर्नपुर का दामोदर नदी घाट छठ महापर्व के दौरान आस्था का प्रमुख केंद्र रहता है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां सूर्यदेव को अर्घ्य देने पहुंचते हैं।