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मौत से खेल रहा था शख्स: गले में रस्सी बांधकर 6 बाइक खींचने लगा, बाल-बाल बची जान

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sun, 18 Oct 2026 12:29 AM (IST)

वीडियो में लगता है कि यह किसी आयोजन या मेले के दौरान स्टंट किया जा रहा हो। आसपास लोग भी ...और पढ़ें

गले में रस्सी बांधकर 6 बाइक खींचने लगा, बाल-बाल बची जान

गले में रस्सी बांधकर 6 बाइक खींचने लगा, बाल-बाल बची जान

HighLights

  1. वीडियो सामने आने के बाद लोग ऐसे खतरनाक स्टंट पर सवाल उठा रहे हैं

  2. वीडियो में लगता है कि यह किसी आयोजन या मेले के दौरान स्टंट किया जा रहा हो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं, इस बार एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डाल दी।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने गले और शरीर के ऊपरी हिस्से पर मोटी रस्सियां बांध रखी हैं, जो करीब छह मोटरसाइकिलों से जुड़ी हुई हैं।

वीडियो में लगता है कि यह किसी आयोजन या मेले के दौरान स्टंट किया जा रहा हो। आसपास लोग भी जमा हैं और करतब देख रहे हैं। जैसे ही बाइक सवार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रस्सियों में खिंचाव बढ़ने लगता है।

धीरे-धीरे शख्स का गला कसता जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ दूरी तक वह जमीन पर घिसटता भी नजर आता है।

यह देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे मोटरसाइकिलों को रुकवाते हैं और रस्सियां खोलने की कोशिश करते हैं। समय रहते मदद मिलने से शख्स को बचा लिया जाता है।

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh अकाउंट से शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, घटना कब और कहां की है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वीडियो सामने आने के बाद लोग ऐसे खतरनाक स्टंट पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि महज कुछ पल के रोमांच या तालियां पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है। गले में रस्सी बांधकर कई बाइक खींचने की कोशिश गर्दन, सांस की नली और गले पर गंभीर चोट पहुंचा सकती है, जिससे जान भी जा सकती है।