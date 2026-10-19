'नवाब पैदा हुआ है...', जन्म के तुरंत बाद दिखा बेबी बॉस का चिल अंदाज

डिजिटल डेस्क, काहिरा। पैदा होते ही जहां अधिकांश नवजात शिशु रोते-बिलखते हैं और नए वातावरण में ढलने की कोशिश करते हैं, वहीं मिस्र से सामने आए एक नन्हे बच्चे ने इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

अस्पताल के बिस्तर पर बेफिक्र लेटकर आराम फरमाते इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। उसका शांत और तनावमुक्त रवैया देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि इस बच्चे को जिंदगी जीने का सलीका जन्म लेते ही समझ आ गया है।

बाल रोग विशेषज्ञ ने कैमरे में कैद किया खास पल काहिरा के जाने-माने नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉ. इस्लाम एल्देह ने डिलीवरी के बाद के नियमित चेकअप का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे बाद इंस्टाग्राम पर साझा किया। आमतौर पर डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे तेज आवाज में रोते हैं, लेकिन यह नन्हा मेहमान बेहद इत्मीनान से हाथ-पैर फैलाकर लेटा नजर आया। उसके चेहरे पर न किसी बात की जल्दबाजी दिखी और न ही कोई घबराहट, मानो उसे दुनिया की किसी भागदौड़ से कोई सरोकार ही न हो।

बॉस बेबी के अंदाज पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शंस बच्चे के इस अनोखे और शांत हाव-भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि इस बच्चे ने पैदा होते ही अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर ली है और इसे किसी तरह का तनाव नहीं लेना।

कुछ यूजर्स ने इसे असली बॉस बेबी करार दिया, जो जन्म लेते ही अपना रौब दिखा रहा है। लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह बच्चा दुनिया में आते ही किसी फिल्म के मेन कैरेक्टर की तरह बर्ताव कर रहा है।